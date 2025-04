Damascelli svela Alla Juve piace anche Marcus Thuram c’è una clausola rescissoria La bomba di mercato sull’attaccante dell’Inter

Tony Damascelli, a Radio Radio, ha parlato così del calciomercato Juve facendo anche il nome di Marcus Thuram dall'Inter.

Damascelli – «Non c'è solo Osimhen per l'attacco della Juventus, piace anche Marcus Thuram dell'Inter. Il francese ha una clausola di rescissione di 85 milioni di euro, ma il problema non è quanto potrà spendere, ma quanta capacità politica ha la Juve. secondo me zero. Può accadere come fecero con Higuain, ma parliamo di un altro momento e di un altro peso. Bisogna vedere inoltre anche se Thuram vuole venire, perché sta bene lì dove può vincere lo Scudetto e persino la Champions League».

