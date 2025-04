Dovbyk incostante Trevisani attacca Non vince un contrasto e se non fa gol è inutile

Dovbyk decisamente incostante nella sua prima stagione italiana.16 gol e 4 assist in 41 partite stagionali fin qui non sono uno score da buttare, anche rispetto ad altri bomber che, alla loro prima esperienza nel Bel Paese, aveva fatto peggio, ma ogni volta che il salto di qualità è nell’aria l’ucraino toppa. Sololaroma.it - Dovbyk incostante, Trevisani attacca: “Non vince un contrasto e se non fa gol è inutile” Leggi su Sololaroma.it Sono tanti i temi che si stanno trascinando nel post derby, alcuni positivi ma anche tanti che lasciano perplessi, per una Roma dalla quale ci si aspettava sicuramente di più. Un Svilar diviso tra rinnovo e mercato si è come al solito preso la scena, evitando una sconfitta che era nell’aria, ma nella produzione del gioco è mancata lucidità e soprattutto quel coraggio necessario ad azzannare la partita, contro un avversario con il quale il compitino non era sufficiente. Sul banco degli imputati anche undecisamentenella sua prima stagione italiana.16 gol e 4 assist in 41 partite stagionali fin qui non sono uno score da buttare, anche rispetto ad altri bomber che, alla loro prima esperienza nel Bel Paese, aveva fatto peggio, ma ogni volta che il salto di qualità è nell’aria l’ucraino toppa.

