Concerto primo maggio, come arrivare in piazza San Giovanni a Roma.

Concerto del primo maggio è alle porte e migliaia di persone da ogni parte d'Italia si recherà a Roma per assistere all'edizione 2025 dell'evento. L'evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, è organizzato da iCompany e vedrà decine di artisti partecipare, come ogni anno. A condurre saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, che guideranno la manifestazione dalle 15 in poi. E il luogo? Sarà l'iconica piazza San Giovanni a Roma. Chi non è della città si chiede come arrivare in piazza, ma non è affatto complicato. Arrivare in piazza San Giovanni a Roma non è affatto complicato, essendo un luogo ben collegato con il resto della Capitale. Chi si sposta a piedi può utilizzare la linea A della metropolitana, scendendo alla fermata San Giovanni o Manzoni.

