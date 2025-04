Maltempo in Toscana scatta nuovo codice giallo per mercoledì 16 Le zone interessate

Resta nel complesso instabile il tempo su larga parte della Toscana e la circolazione depressionaria, in attenuazione nelle prossime ore, tornerà ad approfondirsi nella tarda mattinata di domani, mercoledì 16 aprile 2025

Correnti miti e umide continuano a interessare la Toscana, soprattutto le zone appenniniche nord-occidentali. Nella giornata di domani, martedì 11 marzo, le piogge saranno inizialmente deboli, per ...

È atteso stasera il picco della piena dell’Arno a Firenze e Pisa. Il momento critico è previsto intorno 20 nel capoluogo di regione e alle 22 nella città della Torre Pendente. In via precauzionale, ...

È passato senza fare danni il picco della piena dell’Arno a Firenze. Il momento critico è passato alle 20.50 circa nel capoluogo fiorentino, mentre a Pisa è previsto nella notte. Il fiume ha ...

