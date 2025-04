Un Paese diviso non cresce l’Italia ha bisogno di cooperazione non di frammentazione

Paese, un’inclinazione profonda e radicata alla divisione. Una mentalità che oppone, separa, erige muri invece di costruire ponti. È la logica del “tu o io”, dello scontro per la minima visibilità, della frammentazione in micro-interessi, in piccoli feudi che si contendono spazi invece di condividerli. Questo atteggiamento non solo rallenta lo sviluppo, ma mina alla base ogni possibilità di crescita strutturata e duratura.Accade in ogni ambito. Nelle dinamiche istituzionali, nelle realtà associative, nelle imprese, negli ambienti professionali. Il veto incrociato, la diffidenza, la corsa a ostacolare piuttosto che a proporre, finiscono per disgregare più che costruire. È un sistema che anziché stimolare il merito, lo disperde. Laprimapagina.it - Un Paese diviso non cresce: l’Italia ha bisogno di cooperazione, non di frammentazione Leggi su Laprimapagina.it C’è un male antico che serpeggia nel tessuto sociale ed economico del nostro, un’inclinazione profonda e radicata alla divisione. Una mentalità che oppone, separa, erige muri invece di costruire ponti. È la logica del “tu o io”, dello scontro per la minima visibilità, dellain micro-interessi, in piccoli feudi che si contendono spazi invece di condividerli. Questo atteggiamento non solo rallenta lo sviluppo, ma mina alla base ogni possibilità di crescita strutturata e duratura.Accade in ogni ambito. Nelle dinamiche istituzionali, nelle realtà associative, nelle imprese, negli ambienti professionali. Il veto incrociato, la diffidenza, la corsa a ostacolare piuttosto che a proporre, finiscono per disgregare più che costruire. È un sistema che anziché stimolare il merito, lo disperde.

