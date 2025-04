Come si possono usare i Bitcoin nella vita quotidiana

Bitcoin ha visto il suo valore cambiare più volte nei primi mesi dell'anno, soprattutto dopo l'annuncio da parte del presidente americano Donald Trump dei dazi commerciali. Non sorprende che, in un mercato piuttosto altalenante e volatile, investitori di tutto il mondo abbiano deciso di spendere il proprio denaro virtuale oppure di convertirlo presto in valuta fiat. Chi vuole evitare di conservare il proprio gruzzolo di monete digitali per non rischiare potenziali perdite può decidere anche di utilizzarlo nella vita quotidiana attraverso diversi metodi, anche in Italia. Ecco una guida con i principali beni e servizi che si possono acquistare in Bitcoin.Cosa comprare con i Bitcoin e le criptovalute ogni giornoUn bar che accetta crypto a Roma (Imagoeconomica).

