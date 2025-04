Achille Lauro il comune mortale che non si sente in colpa di essere quello che è

colpa di essere quello che sono oggi". Rockstar, popstar, divo anni '20 e star dell'Eurodance. Per Achille Lauro, cantante romano classe 1990, è ancora viva, dice, "l'ossessione dell'ambizione" che ha iniziato a nutrire a 14 anni quando, grazie al fratello Federico, producer per la crew Quarto Blocco, si è avvicinato alla musica. "Non esiste un traguardo, non esiste pace" per l'artista che ha esordito nel 2012 con il mixtape gratuito Barabba e pubblicherà venerdì il suo settimo album di inediti, Comuni mortali. Un disco grazie al quale è riuscito a guardarsi "dall'esterno", dedicato "a mia madre, a Roma, agli amici", ci racconta. Dodici canzoni, tra cui Amore disperato e la sanremese Incoscienti giovani, frutto di una lunga permanenza negli Stati Uniti, tra Los Angeles e New York, in cui è riuscito ad "abbracciare tante generazioni" nonostante il suo "percorso fuori controllo".

