Ciclismo i motivi del annullamento delle tre gare di Cintolese

Sport.quotidiano.net - Ciclismo, i motivi dell'annullamento delle tre gare di Cintolese

Leggi su Sport.quotidiano.net

Monummano Terme (Pistoia), 15 aprile 2025 – Si parla ancorae treciclistiche (esordienti, allievi e juniores) che erano state programmate per domenica 11 maggio adi Monsummano Terme. Tutto questo ha spinto il Presidente del GS Circolo Ricreativo, Luigi Pappalardo ad emettere un comunicato per spiegarne le ragioni. “A seguitoa sentenza Antonelli emessa dal Tribunale di Pistoia l’11 dicembre 2024, oltre alle problematiche relative alle condizionie strade in Provincia di Pistoia (divieti di transito alle bici comprese), questo Gruppo Sportivo – dice il comunicato - ritiene che al momento non sussistano le condizioni di serenità necessarie per portare avanti questa tradizionale manifestazione. Siamo arrivati a prendere questa sofferta decisione dopo aver atteso e letto molto accuratamente le motivazioni da parte del Tribunale del 6 marzo 2025 che hanno portato alla condanna del direttore di corsa e del Presidentea Società Aurora a seguito’incidente accaduto al giovane corridore Michael Antonelli durante la gara Firenze–Viareggio del 2018.