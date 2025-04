Hamas respinge la proposta di tregua di Israele Non garantisce la fine della guerra Paura per l’ostaggio Idan Alexander Persi i contatti

Leggi su Open.online

ha respinto una nuovadi cessate il fuoco a Gaza avanzata da, che avrebbe comportato anche il suo disarmo. Lo riporta la Bbc citando fonti palestinesi. Il gruppo terroristico che governa la Striscia dal 2007 avrebbe giudicato inaccettabile la richiesta didi rinunciare alle armi e rilasciare metà degli ostaggi ancora in vita (10) e 16 corpi in cambio di unadi sei settimane. Anche perché, secondo le fonti citate, laisraeliana non comportava alcun impegno permanente allapermanente delle ostilità o al ritiro delle truppe Idf da Gaza, come chiede. Il precedente cessate il fuoco, entrato in vigore il 19 gennaio, è definitivamente collassato lo scorso 18 marzo, quandoha ripreso a bombardare la Striscia e a muovervi le truppe – operazione che prosegue.