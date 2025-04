Gqitalia.it - Il cappotto di Ghali è stato il vero MVP di Ultimatum a Milano

Che, il mega evento di Night Skinny andato in scena ieri sera all'Unipol Forum di Assago, siauna di quelle serate che rimarranno nella storia è un dato di fatto. Basta dare un'occhiata alla lunghissima lista degli ospiti per capirlo. Quello che forse è passato un po' in secondo piano è la quantità di look degni di nota che si sono alternati sul palco. Se Artie 5ive ha ufficialmente consacrato i jeans trompe-l'œil di Acne Studios,ilcampione della serata con uno dei suoi classici look ad effetto. C'erano dubbi?CIBSIl rapper non solo ha infiammato il Forum riproponendo la sua mega hit Dende, ma l'ha fatto indossando un ensemble di altissimo livello in cui spiccava unlungo fino al ginocchio. Abbinato a una t-shirt bianca e dei pantaloni con la gamba in pelle, il capo scelto daper la sua comparsa sul palco ha confermato ancora una volta l'abilità del rapper nel sembrare sempre fresco di passerella.