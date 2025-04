Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2025 ore 17:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sul Raccordo Anulare in interna code per traffico tra le uscite Cassia Veientana e Salaria poi cosa tratti tra Nomentana e Tuscolana in esterna code a tratti dalla Colombo alla diramazioneSud che possiamo sull'altra Urbano della A24 risolto l'incidente da Fiorentini Albi per la tangenziale est direzione centro a circone scorrevole nel senso posto mi sono code dal bivio per la tangenziale est e fino a Portonaccio direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Cristoforo Colombo code per traffico da via Alfonsine via di Acilia disagi poi sulla Pontina code da Viale dell'Oceano Atlantico raccordo anulare in uscita nel senso opposto code da Spinaceto raccordo anulare sempre sulla statale Pontina risolto l'incidente tra Pomezia Sud via Strampelli la circone è regolare in direzione Latina Regina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.