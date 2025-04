Micro cellulari introdotti in carcere detenuto e agente arrestati per corruzione

agente della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Modena e un detenuto che sta espiando una pena di 12 anni della struttura sono stati arrestati nella serata di ieri: l'accusa è quella di corruzione aggravata, legata al reato di “accesso indebito a dispositivi idonei alla. Modenatoday.it - Micro-cellulari introdotti in carcere, detenuto e agente arrestati per corruzione Leggi su Modenatoday.it Undella Polizia Penitenziaria in servizio neldi Modena e unche sta espiando una pena di 12 anni della struttura sono statinella serata di ieri: l'accusa è quella diaggravata, legata al reato di “accesso indebito a dispositivi idonei alla.

