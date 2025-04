La scuola di investimenti di Fabrizio Corona segnalata come Truffa Attenzione se chiede soldi

come Truffa anche l'ultimo progetto lanciato da Fabrizio Corona. Ora nella descrizione del gruppo si legge: "Attenzione: molti utenti hanno segnalato questo canale come Truffa o account falso. Per favore fai Attenzione, soprattutto se ti vengono chiesti dei soldi". La stessa cosa era già successa con il Progetto Corona. Leggi su Fanpage.it Telegram ha deciso di indicareanche l'ultimo progetto lanciato da. Ora nella descrizione del gruppo si legge: ": molti utenti hanno segnalato questo canaleo account falso. Per favore fai, soprattutto se ti vengono chiesti dei". La stessa cosa era già successa con il Progetto

Fabrizio Corona lancia una scuola di investimenti ma ormai il gioco non funziona più

Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo canale Telegram dove si parla di investimenti finanziari. Siamo entrati e abbiamo seguito il flusso di messaggi per diversi giorni. Le parole chiave e gli shcemi ...

