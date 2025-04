Superguidatv.it - Tommy Cash all’Eurovision con “Espresso macchiato”: “Sogno il Festival di Sanremo. Mi piace molto una ragazza con i capelli blu (Rose Villain)” – Intervista Video

, pseudonimo di Tomas Tammemets, rappresenterà l’EstoniaSong Contest 2025 con l’inedito “”. Il cantante è pronto a salire sul palcoscenico della kermesse canora che si svolgerà presso la St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio prossimo. L’artista ha fatto tappa in Italia, a Milano, dove ha incontrato la stampa. Noi di SuperGuidaTv abbiamo incontratonel quartier generale della Sony Music Italy. Durante l’il cantante estone ci racconta come nascono le sue idee e cosa pensa deldie quali sono i suoi artisti italiani preferiti dell’ultima edizione delSong Contest 2025 –Cosa dobbiamo aspettarci dalla tua performance?“Performance? Se ti dicessi che dovrei ucciderti”Ok, allora no.