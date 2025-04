Big Tech e Trump tra dazi e aiuti fiscali il ruolo centrale dell’industria

dazi da parte dell'amministrazione Trump che, per quanto sospesi per pressoché ogni Paese a parte la Cina, restano una spada di Damocle sull'economia globale. E ora più che mai i giganti dei software e degli algoritmi scoprono l'importanza dell'industria per i loro settori strategici. Industria e tecnologiaDietro ogni avanzamento tecnologico, dietro l'intelligenza artificiale, dietro il supercalcolo ci sono colossali investimenti in produzione industriale di device che vanno dai microchip alle schede grafiche capaci di garantire potenza di calcolo e tenuta dei sistemi. I dazi colpiscono potenzialmente una base manifatturiera radicata in Asia, e dato che dopo aver sospeso le tariffe reciproche Trump è pronto a imporre nuovi dazi sui semiconduttori importati negli Usa per Big Tech è ora di prendere le misure.

