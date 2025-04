Gqitalia.it - Guardate meglio, le catene sui jeans di Artie 5ive non esistono

Ieri sera, durante il concerto-evento Ultimatum a Milano di Night Skinny al Forum di Milano,ha centrato il punto sul trend più sottovalutato della stagione: il denim stampato digitalmente. Se da lontano poteva aver ingannato qualcuno facendo credere che il rapper di Bicocca avesse scelto un classico paio diconmetalliche agganciate ai passanti, dai giganteschi ledwall ai lati del palco si poteva scoprire la magia del trompe-l'œil firmato Acne Studios. Nessun metallo, nessun peso, soltanto stampe iperrealistiche. Siamo nel mezzo di un'illusione ottica, un gioco che annulla la distanza fra il reale e il virtuale, confondendo tatto e vista.