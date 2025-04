Delitto Garlasco genetista Giardina escluso da perizia Dna dopo intervista a Le Iene

Il genetista Emiliano Giardina non sarà più il perito nell'incidente probatorio sui DNA maschili nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto del 2007. La gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha infatti accolto l'istanza di ricusazione presentata dalla procura pavese nei sui confronti: l'intervista rilasciata anni fa da Giardina a 'Le Iene' dal genetista sullo stesso "oggetto" della consulenza (il tracciato genetico sulle unghie della 26enne) potrebbe "compromettere l'apparenza di imparzialità" del super esperto, lo stesso che decifrò 'Ignoto 1' nel caso di Yara Gambirasio. Nominati i nuovi peritiNel provvedimento, che accoglie l'istanza della pm Valentina De Stefano con l'aggiunto Stefano Civardi, la giudice sottolinea comunque che "non dubita della assoluta correttezza dimostrata e della imparzialità" del professor Giardina che è stato "scelto per le sue indiscusse capacità professionali, per la preparazione scientifica e la riconosciuta autorevolezza".

