Tpi.it - Fuochi d’artificio: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

: leQuesta sera, martedì 15 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi, serie tv – tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard – diretta da Susanna Nicchiarelli. La fiction viene trasmessa dalla Rai nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversarioLiberazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.1944, Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fineguerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. Stanchi di essere trattati come bambini, quando per caso scoprono che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani.