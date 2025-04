Meloni Io consapevole di cosa difendo

consapevole di quello che rappresento e sono consapevole di quello che difendo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nel suo intervento alla cerimonia dei Premi Leonardo, a Villa Madama, parlando della sua missione di giovedì a Washington, dove incontrerà il presidente degli Usa,Trump, dopo i dazi decisi contro alcuni Paesi. "Faremo del nostro meglio.Abbiamo forza per superare ogni ostacolo"."Momento è difficile,vedremo come va nelle prossime ore".Ma "non sento alcuna pressione" Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.30 "Faremo del nostro meglio. Sonodi quello che rappresento e sonodi quello che". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgianel suo intervento alla cerimonia dei Premi Leonardo, a Villa Madama, parlando della sua missione di giovedì a Washington, dove incontrerà il presidente degli Usa,Trump, dopo i dazi decisi contro alcuni Paesi. "Faremo del nostro meglio.Abbiamo forza per superare ogni ostacolo"."Momento è difficile,vedremo come va nelle prossime ore".Ma "non sento alcuna pressione"

Potrebbe interessarti anche:

Salvini: Io al Viminale? Ne parlerò con Piantedosi e Meloni, sono a disposizione

(Agenzia Vista) Firenze, 06 aprile 2025 “Matteo Piantedosi è un amico ed è un ottimo ministro. E' stata persona leale, di fiducia, di parola. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno ...

Salvini: Io al Viminale? "Piantedosi ottimo ministro, ma ne parlerò con Meloni, sono a disposizione"

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2025 "Matteo Piantedosi è amico e un ottimo ministro, è stata una persona leale di fiducia e di parola. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno politica ed ...

Salvini: Io al Viminale? Ne parlerò con Piantedosi e Meloni, sono a disposizione

(Agenzia Vista) Firenze, 06 aprile 2025 “Matteo Piantedosi è un amico ed è un ottimo ministro. E' stata persona leale, di fiducia, di parola. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno ...

Meloni:"Io consapevole di cosa difendo". Dazi, Meloni: sono consapevole di quello che vado a difendere. Dazi, Meloni: “Abbiamo superato ostacoli ben peggiori”. Cosa ha detto Meloni alla convention dei conservatori americani: il discorso integrale. Caso Almasri, Giorgia Meloni: "Indagarmi è un danno alla Nazione, mi manda ai matti | Da Lo Voi un atto voluto, io vado avanti". Meloni rilancia sull’Albania, ma la festa non decolla. Ne parlano su altre fonti

Riporta askanews.it: Dazi, Meloni: sono consapevole di quello che vado a difendere - Roma, 15 apr. (askanews) – “Sappiamo che siamo in momento difficile, vediamo ccome va nelle prossime ore, non sento alcuna alcuna pressione per i miei prossimi i due giorni, come potete immaginare… Fa ...

Secondo tg24.sky.it: Meloni al congresso di Azione: "Io sto con l'Italia, difendo unità dell'Occidente". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni al congresso di Azione: 'Io sto con l'Italia, difendo unità dell'Occidente'. VIDEO ...

globalist.it comunica: Io non voto Giorgia (Meloni) - Io non voto Giorgia – Anatomia di una destra tutt’altro che sociale (Graphofeel, pagg 200, euro 15) di Giovanna Musilli, docente romana di storia e filosofia nei licei che meriterebbe di scalzare pare ...