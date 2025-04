Studentati nelle ex caserme over 60 in aula ponti con le aziende la sfida comune delle sei rettrici che vogliono cambiare Milano

over 60, e con le loro iscrizioni finanzia le borse di studio per i giovani. E chi, fuori città, manda gli studenti ad affiancare le piccole imprese del territorio, spesso incapaci di innovarsi da sole e a rischio chiusura. Sono solo alcuni esempi che raccontano una trasformazione in corso: a Milano, le università stanno cambiando la città. Dietro aule, campus, lauree e regolamenti, c'è infatti una narrazione nuova che sta emergendo. Un'alleanza silenziosa con il territorio guidata dalle sei rettrici – sei donne, sei visioni, sei modi di abitare il potere – che sta riscrivendo il rapporto tra sapere e cittadinanza, ma anche il modello di città. Sempre di più, i progetti in cui stanno investendo gli atenei non restano chiusi nei corridoi accademici, ma ridisegnano i quartieri, aprono servizi e parlano a tutte le fasce età, scardinando la logica della prestazione per fare spazio a quella della relazione.

Studentati nelle ex caserme, over 60 in aula, ponti con le aziende: la sfida (comune) delle sei rettrici che vogliono cambiare Milano. Bari, l’Accademia di Belle Arti nell’ex caserma Rossani: il cantiere si apre agli studenti. Mancano le case anche per i poliziotti: "Chiedono il trasferimento, la Smiraglia è fatiscente". Ne parlano su altre fonti

