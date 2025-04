Meloni momento è difficile vediamo come va nelle prossime ore

momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla cerimonia dei Premi Leonardo, a Villa Madama. E riferendosi alla missione a Washington dove incontrerà il presidente degli Usa Donald Trump ha aggiunto con una punta d'ironia: "Non sento alcuna pressione come potete immaginare per i miei prossimi due giorni.". Quotidiano.net - Meloni, momento è difficile, vediamo come va nelle prossime ore Leggi su Quotidiano.net "È unvaore". Lo ha detto la premier Giorgianel suo intervento alla cerimonia dei Premi Leonardo, a Villa Madama. E riferendosi alla missione a Washington dove incontrerà il presidente degli Usa Donald Trump ha aggiunto con una punta d'ironia: "Non sento alcuna pressionepotete immaginare per i miei prossimi due giorni.".

