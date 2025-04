Lettera43.it - Delitto di Garlasco, accolta l’istanza di ricusazione del genetista Emiliano Giardina

Il gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accoltodidel, avanzata dalla Procura. Il perito si sarebbe dovuto occupare della superperizia nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, che dopo gli ultimi sviluppi vede indagato Andrea Sempio in concorso con altri. La Procura, su richiesta dei legali di Alberto Stasi, aveva avanzatoa causa di un’intervista dia Le Iene del 2017, nella quale ilsi espresse sull’utilizzabilità di alcune tracce. Al suo posto la giudice per le indagini preliminari Garlaschelli ha nominato come perito laDenise Albani e Domenico Marchigiani come perito dattiloscopico. Respinta invece dalla stessa gipdi, dell’ex generale dei Ris di Parma, Luciano Garofano, come consulente della difesa di Sempio.