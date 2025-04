Putin perdona Spartaco il generale che criticò la guerra torna al fronte col battaglione Storm Z

Ilgiornale.it - Putin "perdona" Spartaco: il generale che criticò la guerra torna al fronte col battaglione Storm Z Leggi su Ilgiornale.it L'ufficiale si era scagliato contro i vertici militari di Mosca, mettendo sotto accusa la pianificazione del conflitto in Ucraina

Potrebbe interessarti anche:

Giornata della memoria, Putin: “Sono stati i sovietici a sconfiggere il nazismo, portando vita e libertà all’umanità a costo di sacrifici e perdite” - VIDEO

"La Russia continuerà ad opporsi con fermezza ai tentativi di riscrivere il verdetto legale e morale emesso sui carnefici nazisti", ha aggiunto Putin Anche la Russia ha commemorato la Giornata ...

Kyiv e non solo. Così l’Europa diventa l’argine alle derive di Putin e Trump

Forse è solo un’illusione, un colpo di sole primaverile, una speranza che cerchiamo disperatamente di trasformare in un fatto reale. Forse è così, forse è solo una proiezione dei nos... Contenuto ...

Ucraina-Russia, Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta

(Adnkronos) – La tregua tra Ucraina e Russia non decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l'analisi dell'Institute for the ...