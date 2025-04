Confcooperative Bergamo compie 80 anni tra crescite e progetti pronto il cantiere per ampliare la sede

Bergamo. È tempo di traguardi in casa Confcooperative Bergamo che spegne 80 candeline. Una storia iniziata il 27 agosto 1945 fino ad ottenere il titolo di principale organo di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento cooperativo.Un successo che viene testimoniato e supportato dai numeri: si parla di un valore di produzione che supera i 465 milioni di euro e 281 cooperative incluse.“Non possiamo immaginare di comparare la cooperazione del ’45 con quello di oggi – così il presidente Lucio Moioli -. Abbiamo deciso di partire con la nostra analisi dal periodo del covid per capire al meglio quanto abbiamo perso, ma anche quanto abbiamo subito recuperato, a testimoniare l’importanza che ricopriamo nel tessuto cooperativo bergamasco”.Una ricorrenza, quella celebrata nella mattinata di martedì 15 aprile tra le mura del quartier generale di via Serassi a Bergamo, che assume un significato ancora più profondo coincidendo, esattamente, con l’Anno Internazionale delle Cooperative (IYC2025) proclamato dalle Nazioni Unite. Bergamonews.it - Confcooperative Bergamo compie 80 anni tra crescite e progetti: pronto il cantiere per ampliare la sede Leggi su Bergamonews.it . È tempo di traguardi in casache spegne 80 candeline. Una storia iniziata il 27 agosto 1945 fino ad ottenere il titolo di principale organo di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento cooperativo.Un successo che viene testimoniato e supportato dai numeri: si parla di un valore di produzione che supera i 465 milioni di euro e 281 cooperative incluse.“Non possiamo immaginare di comparare la cooperazione del ’45 con quello di oggi – così il presidente Lucio Moioli -. Abbiamo deciso di partire con la nostra analisi dal periodo del covid per capire al meglio quanto abbiamo perso, ma anche quanto abbiamo subito recuperato, a testimoniare l’importanza che ricopriamo nel tessuto cooperativo bergamasco”.Una ricorrenza, quella celebrata nella mattinata di martedì 15 aprile tra le mura del quartier generale di via Serassi a, che assume un significato ancora più profondo coincidendo, esattamente, con l’Anno Internazionale delle Cooperative (IYC2025) proclamato dalle Nazioni Unite.

Potrebbe interessarti anche:

Confcommercio compie 80 anni. A Bergamo la festa il 25 maggio

L’ANNIVERSARIO. Iniziative anche a livello nazionale per evidenziare il ruolo che la confederazione ha avuto nello sviluppo del Paese. Zambonelli:?occasione per riaffermare la nostra identità.

Confcommercio Bergamo compie 80 anni, una festa per le imprese e il territorio

Confcommercio, nata nel 1945, compie 80 anni. Un traguardo significativo che verrà celebrato con una serie di iniziative a livello nazionale e locale, per rendere omaggio al ruolo fondamentale che ...

Clusone (Bergamo), cadavere carbonizzato trovato nell’abitacolo di un’auto in fiamme per strada, identità da accertare – VIDEO

Ritrovato un corpo carbonizzato all’interno dell’abitacolo di un’auto in fiamme a Clusone. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, che indagano sull’identità della vittima Trovato un ...

Confcooperative Bergamo compie 80 anni tra crescite e progetti: pronto il cantiere per ampliare la sede. Confcommercio Bergamo compie 80 anni, una festa per le imprese e il territorio. Ne parlano su altre fonti

bergamo.corriere.it comunica: Confcooperative Bergamo, superato il fatturato del pre-Covid. Gli eventi per celebrare gli 80 anni - Un valore della produzione che supera i 465 milioni di euro, 281 cooperative aderenti, 94.790 soci e quasi 13.000 persone occupate con contratti a tempo indeterminato nella stragrande maggioranza dei ...