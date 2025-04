Tpi.it - Fuochi d’artificio: il cast (attori) della serie tv su Rai 1

: iltv su Rai 1Qual è il) completo di, la nuovatv in onda su Rai 1 in tre puntate (15, 22 e 25 aprile 2025)? La fiction vanta undi giovani promesse eaffermati. I quattro giovani protagonisti sono interpretati da Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi e Lorenzo Enrico. Accanto a loro,più navigati come Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi e Francesco Centorame.TramaMa qual è la trama di? 1944, Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fineguerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. Stanchi di essere trattati come bambini, quando per caso scoprono che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani.