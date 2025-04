Strage di pesci al Lago Trasimeno la Regione attiva una task force d’emergenza

pesci senza precedenti sta colpendo in questi giorni il Lago Trasimeno, uno dei simboli naturalistici dell'Umbria e meta turistica tra le più frequentate della Regione. Di fronte a un'emergenza che rischia di compromettere l'equilibrio dell'ecosistema e il decoro ambientale alle porte del periodo pasquale, la Regione Umbria ha attivato una task force straordinaria coinvolgendo enti locali, Protezione civile, ARPA, Afor e l'Unione dei Comuni del Trasimeno.La decisione è stata presa su iniziativa dell'assessore regionale ai Laghi, Simona Meloni, in collaborazione con l'assessore all'Ambiente Thomas De Luca e il presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno Sandro Pasquali.

