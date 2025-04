Maltempo a Milano domani scatta l’allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico

Milano ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte del 16 aprile, e per rischio idraulico, a partire dalle 12 di domani, mercoledì 16 aprile. Leggi su Fanpage.it La Protezione civile del comune diha diramato un’allerta meteopera partire dalla mezzanotte del 16 aprile, e per, a partire dalle 12 di, mercoledì 16 aprile.

Maltempo a Milano, scatta l'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico: le previsioni. Maltempo a Milano, domani scatta l'allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico. Vento forte a Milano e in Lombardia, da mezzanotte di oggi scatta l'allerta arancione. Allerta meteo a Milano, domani scatta l'allerta gialla: attese forti raffiche di vento. Non si ferma l'ondata di maltempo, a Milano scatta (ancora) l'allerta meteo. Maltempo a Milano, piogge intense e temporali: allerta meteo gialla per oggi 13 marzo.

