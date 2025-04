Il Turco le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Turco: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntataQuesta sera, martedì 15 aprile 2025, su Canale 5 va in onda in prima serata Il Turco, la seconda puntata della nuova miniserie con protagonista Can Yaman. Le puntate della miniserie, in cui Yaman recita per la prima volta in lingua inglese, sono in tutto due (da tre episodi ciascuna). Vediamo insieme le anticipazioni.trama e anticipazioniMarco si prepara all’assalto contro i Turchi. Intanto, Balaban, Decebel e Gunther affiancano gli abitanti di Moena aiutandoli a prepararsi alla battaglia e addestrandoli nelle tecniche di combattimento. Quando il nemico attacca, Hasan Balaban va in protezione della sua amata Gloria. Su ordine di Marco, Angelo colpisce a morte Decebel. Il tragico evento sconvolge Balaban e i membri della divisione Artigli. Tpi.it - Il Turco: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Leggi su Tpi.it Il: leQuesta sera, martedì 15 aprile 2025, su Canale 5 va in onda in prima serata Il, lanuova miniserie con protagonista Can Yaman. Le puntateminiserie, in cui Yaman recita per la prima volta in lingua inglese, sono in tutto due (da tre episodi ciascuna). Vediamo insieme leMarco si prepara all’assalto contro i Turchi. Intanto, Balaban, Decebel e Gunther affiancano gli abitanti di Moena aiutandoli a prepararsi alla battaglia e addestrandoli nelle tecniche di combattimento. Quando il nemico attacca, Hasan Balaban va in protezionesua amata Gloria. Su ordine di Marco, Angelo colpisce a morte Decebel. Il tragico evento sconvolge Balaban e i membridivisione Artigli.

