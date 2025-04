Comunista di m… sindacalista aggredito nel genovese mentre affiggeva manifesti per il sì al referendum

aggredito verbalmente e fisicamente da due uomini che lo hanno apostrofato come “Comunista di merda” facendo intanto il saluto romano. La vittima è un sindacalista della Cgil, protagonista dell’aggressione avvenuta la mattina di oggi, 15 aprile, a Sestri Ponente, nel genovese. Secondo quanto denunciato con una nota del sindacato che definisce l’accaduto “una vile aggressione fascista“, l’uomo – segretario della Cgil categoria degli edili – è stato avvicinato dai due uomini mentre scendeva dalla macchina per affiggere alcuni manifesti per il sì al referendum su lavoro e cittadinanza: gli aggressori, secondo quanto denunciato, si sarebbero poi scagliati contro di lui, sputandogli addosso.Il sindacalista, rimontando in auto, è poi riuscito ad allontanarsi, ma ha dovuto fare “ricorso alle cure del pronto soccorso”. Ilfattoquotidiano.it - “Comunista di m…”: sindacalista aggredito nel genovese mentre affiggeva manifesti per il sì al referendum Leggi su Ilfattoquotidiano.it È statoverbalmente e fisicamente da due uomini che lo hanno apostrofato come “di merda” facendo intanto il saluto romano. La vittima è undella Cgil, protagonista dell’aggressione avvenuta la mattina di oggi, 15 aprile, a Sestri Ponente, nel. Secondo quanto denunciato con una nota del sindacato che definisce l’accaduto “una vile aggressione fascista“, l’uomo – segretario della Cgil categoria degli edili – è stato avvicinato dai due uominiscendeva dalla macchina per affiggere alcuniper il sì alsu lavoro e cittadinanza: gli aggressori, secondo quanto denunciato, si sarebbero poi scagliati contro di lui, sputandogli addosso.Il, rimontando in auto, è poi riuscito ad allontanarsi, ma ha dovuto fare “ricorso alle cure del pronto soccorso”.

