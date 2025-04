Esplosione Toyota Borgo Panigale 12 indagati attesa per la perizia

Toyota Material Handling di Borgo Panigale, il 23 ottobre 2024. La Procura di Bologna vuole ricostruire la dinamica di quanto accaduto e l'iscrizione delle 12 persone è stata effettuata in vista di una consulenza tecnica irripetibile, con incarico conferito il 5 maggio. La volontà è di ricomporre l'impianto interessato dall'Esplosione all'interno dello stabilimento: in particolare, si tratta della centrale termico-frigorifera cui era collegato un serbatoio da cui pare sia stato originato lo scoppio. Tra gli indagati anche Michele Candiani, attuale ad di Toyota Material Handling. Tg24.sky.it - Esplosione Toyota Borgo Panigale, 12 indagati: attesa per la perizia Leggi su Tg24.sky.it Dodici persone sono indagate per l'incidente sul lavoro che ha provocato due morti e 11 feriti allaMaterial Handling di, il 23 ottobre 2024. La Procura di Bologna vuole ricostruire la dinamica di quanto accaduto e l'iscrizione delle 12 persone è stata effettuata in vista di una consulenza tecnica irripetibile, con incarico conferito il 5 maggio. La volontà è di ricomporre l'impianto interessato dall'all'interno dello stabilimento: in particolare, si tratta della centrale termico-frigorifera cui era collegato un serbatoio da cui pare sia stato originato lo scoppio. Tra glianche Michele Candiani, attuale ad diMaterial Handling.

Incidente sul lavoro a Borgo Panigale: 12 indagati per l'esplosione alla Toyota

La Procura di Bologna ha indagato 12 persone per l'incidente sul lavoro che ha provocato due morti e 11 feriti alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, il 23 ottobre 2024. Si tratta di ...

Nato il figlio dell'operaio morto nell'esplosione alla Toyota. La compagna: "Ho speso 4 mila euro per il test di paternità"

Sarebbe diventato papà in questi giorni Lorenzo Cubello, uno dei due operai morti il 23 ottobre scorso nell'esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, che viveva a Russi. La sua ...

È nato il figlio di Lorenzo Cubello, operaio morto nell’esplosione alla Toyota. Ma la mamma non può dargli il cognome del papà

Il piccolo si chiama Lorenzo, come il padre, ma per ora porta il cognome della mamma Paola. L’iter burocratico per far valere i suoi diritti è complesso, lungo e anche costoso

