“Illuminazioni”: la spiritualità in musica per un viaggio interiore con Giulio Tampalini.

Bergamo. “Quando si suona c’è una vibrazione che smuove anche la nostra anima. Questo è ciò che crea la, un’emozione che è direttamente collegata al nostro spirito e a chi siamo”. Così rappresenta il legame tra lae la, rinomato chitarrista a livello internazionale.Si esibirà mercoledì 16 aprile, in occasione della rassegna concertistica “Come un sole che ci scalda nella notte – Sentierili sulle tracce della Speranza” che si svolgerà nell’arco di tutto il 2025. La serata, che rappresenta la seconda tappa della manifestazione, è intitolata “– Concerto Spirituale per le sei corde”.“Si tratta di un concerto molto particolare, perché è pensato come preparazione alla Pasqua – racconta l’artista -. Il titolo stesso, scelto con il direttore artistico Alessandro Bottelli, richiama il momento pasquale come un momento di illuminazione e di massima rivelazione della luce cristiana”.