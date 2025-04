Caso scommesse dialogo shock tra Mattia Perin e quel calciatore Hai 1500€ nell’armadietto Gli altri te li mando così

Caso scommesse, clamoroso retroscena riguardante il portiere bianconero Perin e dei soldi negli armadietti di Fagioli. La rivelazione Continua il Caso scommesse e i famosi siti poker illegali nella quale stanno coinvolgendo sempre più calciatori. Ultimo il portiere bianconero Mattia Perin, che avrebbe anche lasciato nell'armadietto di Fagioli 1.500 euro in contanti, e il resto tramite un bonifico .

