Commercio e turismo nella Valle del Savio l’assessora regionale Frisoni ospite di Confesercenti

l’assessora regionale al Commercio e turismo, Roberta Frisoni, parteciperà a un incontro promosso da Confesercenti. “Idee e proposte per crescere. turismo e Commercio nella Valle del Savio” è il titolo. Cesenatoday.it - Commercio e turismo nella Valle del Savio, l’assessora regionale Frisoni ospite di Confesercenti Leggi su Cesenatoday.it Giovedì 17 aprile alle ore 17 a Palazzo del Capitano, in Via Fiorentina 38 a Bagno di Romagna,al, Roberta, parteciperà a un incontro promosso da. “Idee e proposte per crescere.del” è il titolo.

Potrebbe interessarti anche:

Redditi familiari, la valle sorride. Il turismo porta al 17% in più

Sono le famiglie di Sondrio quelle che hanno visto aumentare in maniera più considerevole il proprio reddito disponibile nel biennio 2021-2023. Un primato a livello italiano certificato dal Centro ...

Santocchio (Fratelli d'Italia): "Bisogna investire in turismo e commercio per il futuro di Scafati"

Scafati torna a essere protagonista del dibattito sulla crescita economica, ma con una prospettiva innovativa e più sostenibile. Non si tratta più di puntare esclusivamente sull'insediamento di ...

A Bruxelles si discuterà di turismo e territorio in Valle d'Itria e in Alto Salento

"Turismo e territorio: un viaggio sostenibile tra storia, cultura e sfide ambientali". È questo il tema di un incontro che si terrà martedì 18 febbraio a Bruxelles (sala 01C051 del Parlamento ...

L’Assessora regionale Roberta Frisoni a Bagno di Romagna ospite di Confesercenti. Valorizzazione e promozione turistica del territorio a partire da Cesena e su tutta la Vallata del Savio. Bagno di Romagna. Due hub urbani destinati a uso commerciale e turistico. A Bagno di Romagna tavola rotonda su sviluppo turistico della valle del Savio con Gianluca Caramanna. “Salite da Incubo”, i percorsi cicloturistici cesenati protagonisti su Sky Sport e su Cielo. Una vacanza su due ruote immersi nella natura, 6 giornalisti tedeschi si godono la Valle del Savio. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Sarà paesaggio protetto: "Fiume Savio più tutelato" - La Regione accoglie la richiesta del Comune . L’assessore all’ambiente: "Una risorsa unica". La consigliera regionale Lucchi: "Avremo più turismo" .

corriereromagna.it riferisce: Valle Savio, le passeggiate con il lagotto conquistano “Fa’ la cosa giusta” - Qui la delegazione emiliano romagnola ha incontrato anche la ministra al Turismo Daniela Santanchè ... con le proposte turistiche che promuovono i cammini nell’alta valle del Savio. Il Giubileo ...