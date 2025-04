Fuochi d’artificio streaming e diretta tv dove vedere la prima puntata

Fuochi d'artificio streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, martedì 15 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Fuochi d'artificio, serie tv – tratta dall'omonimo romanzo di Andrea Bouchard – diretta da Susanna Nicchiarelli. La fiction viene trasmessa dalla Rai nell'ambito delle iniziative per l'80esimo anniversario della Liberazione.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Fuochi d'artificio streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

