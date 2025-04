Meloni Abbiamo la forza intelligenza e la creatività per superare ogni ostacolo

Abbiamo la forza, l'intelligenza e la creatività per superare ogni ostacolo. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2025, in corso a Villa Madama. "In questi ultimi due anni e mezzo, girando il mondo, ho fatto del mio meglio per rafforzare la competitività del sistema delle imprese. Non è politica estera, è politica interna, ovvero la possibilità di aprire nuovi spazi", ha detto Meloni, citando il detto latino "le parole muovono, ma gli esempi trascinano". "È esattamente quello di cui Abbiamo bisogno: storie di uomini e donne che hanno dimostrato che gli unici limiti davvero reali sono quelli nei quali decidiamo di credere.

