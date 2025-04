Scuola 4 0 intelligenza artificiale e segreterie smemorate quando l’innovazione dimentica il buon senso Lettera

Scuola del PNRR, tra bandi miliardari, robot che correggono i compiti, lavagne digitali che nessuno sa usare e piattaforme che cambiano nome ogni due mesi, succede anche questo: un docente in uscita didattica con i propri studenti – quindi, presente, attivo, impegnato – viene richiamato dalla segreteria per assenza ingiustificata.L'articolo Scuola 4.0, intelligenza artificiale e segreterie smemorate: quando l’innovazione dimentica il buon senso. Lettera . Leggi su Orizzontescuola.it Inviata da Simone Billeci - Nelladel PNRR, tra bandi miliardari, robot che correggono i compiti, lavagne digitali che nessuno sa usare e piattaforme che cambiano nome ogni due mesi, succede anche questo: un docente in uscita didattica con i propri studenti – quindi, presente, attivo, impegnato – viene richiamato dalla segreteria per assenza ingiustificata.L'articolo4.0,il

