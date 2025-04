Via Santa Marta tra buche e avvallamenti il Quartiere invoca la messa in sicurezza

buche e avvallamenti rendono pericoloso il transito lungo la via Santa Marta. Da qui la richiesta di urgenti interventi di messa in sicurezza da parte del consigliere del quarto Quartiere Domenico Gabriele Ferrante. L'esponente 5 Stelle in una nota lancia un appello all'amministrazione comunale. Messinatoday.it - Via Santa Marta tra buche e avvallamenti, il Quartiere invoca la messa in sicurezza Leggi su Messinatoday.it rendono pericoloso il transito lungo la via. Da qui la richiesta di urgenti interventi diinda parte del consigliere del quartoDomenico Gabriele Ferrante. L'esponente 5 Stelle in una nota lancia un appello all'amministrazione comunale.

