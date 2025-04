Mistermovie.it - Mamma, ho riperso l’aereo: il regista vuole CANCELLARE il cameo di Trump!

Ti ricordi quando Donaldera solo un personaggio televisivo e un uomo d'affari? Prima della politica, era noto per i suoi successi, i fallimenti e i reality show. Un personaggio controverso, ma relativamente marginale. La Condizione Inaspettata per Girare al Plaza Hotel, grazie alle sue conoscenze, fece unin, hol'aereo: mi sono smarrito a New York (1992). Chris Columbus, il, rivela cheimpose la sua presenza nel film come condizione per permettere le riprese al Plaza Hotel, di sua proprietà. "Abbiamo pagato la tariffa, ma lui ha anche detto: 'L'unico modo in cui potete usare il Plaza è se io sono nel film'", ha affermato Columbus. UnMaledetto?Oggi, Columbus vorrebbe eliminare quella scena. La considera una "maledizione" e un peso per il film.