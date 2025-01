Inter-news.it - Calhanoglu e altri due, tempi più lunghi! Due partite dell’Inter nel mirino

L’Inter si avvicina alla sfida contro l’Empoli con alcune preoccupazioni legate agli infortuni. Non solo buone notizie come Acerbi e, forse, Frattesi.è ancora fermo ai box e ne avrà ancora per un po’ di tempo, ecco idi recupero suoi e didue indisponibili. L’INFERMERIA – Hakan, Yann Bisseck e Joaquin Correa sono ancora ai box, e idi recupero per i tre giocatori si preannunciano piùdel previsto. Simone Inzaghi dovrà quindi fare a meno di loro almeno per i prossimi impegni cruciali. Il Tucu Correa, alle prese con un infortunio muscolare, sta lavorando per rientrare al più presto. Il giocatore argentino ha svolto un allenamento personalizzato, ma non sarà disponibile per la gara contro l’Empoli. La speranza dello staff medico nerazzurro è di riaverlo in campo già nella partita contro il Lecce, prevista per il 24 gennaio.