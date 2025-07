Pallamano Leandro Araújo è il nuovo allenatore della Jomi Salerno

La Jomi Salerno dà il benvenuto a Leandro Araújo, nuovo allenatore e direttore tecnico della squadra femminile e del progetto sportivo complessivo. Con un percorso ricco di successi e una visione strategica innovativa, Araújo porta entusiasmo e competenza nel club, puntando a elevare il livello del handball salernitano. È un passo decisivo verso la crescita e il prestigio che il club si prefigge: il futuro è già in campo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno è lieta di annunciare l’ingaggio di Leandro Araújo come nuovo allenatore della prima squadra femminile e direttore tecnico dell’intero progetto sportivo, che comprende anche l’ Handball Lanzara e la Scuola di Handball. Una scelta importante, in linea con l’ambizione e la visione del club. Tecnico brasiliano e docente di educazione fisica, Araújo vanta un percorso ricco di esperienze a livello internazionale. Dopo gli inizi in patria con Corinthians, Vegus, Guarulhos e Aciseg, ha proseguito la propria carriera in Portogallo, dove ha guidato l’ Academia de Andebol de São Pedro do Sul verso una stagione storica culminata con il terzo posto in Liga e un sensibile miglioramento nella prestazione in EHF Cup rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it