Trovato nascosto dietro un albero con una collana sotto il piede lo fermano nei giardini Ansaldo a Genova

In un angolo tranquillo dei Giardini Ansaldo a Genova, un giovane egiziano è stato scoperto nascosto dietro un albero con una collana d'oro sotto il piede. La scena ha attirato l’attenzione delle autorità, che lo hanno fermato e denunciato per ricettazione. Un episodio che sottolinea l'importanza di vigilanza e sicurezza per tutelare il patrimonio e la serenità della comunità.

Un giovane egiziano è stato denunciato a Genova per ricettazione dopo essere stato trovato con una collana d'oro rubata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Trovato nascosto dietro un albero con una collana sotto il piede, lo fermano nei giardini Ansaldo a Genova

In questa notizia si parla di: trovato - collana - genova - nascosto

Trovato nascosto dietro un albero con una collana sotto il piede, lo fermano nei giardini Ansaldo a Genova.

Trovato nascosto dietro un albero con una collana sotto il piede, lo fermano nei giardini Ansaldo a Genova - Un giovane egiziano è stato denunciato a Genova per ricettazione dopo essere stato trovato con una collana d'oro rubata. Come scrive virgilio.it