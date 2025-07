liguria squalo mako finisce nelle reti dei pescatori di acciughe

Un altro avvistamento sorprendente nel mare italiano: questa volta, un giovane squalo mako è finito accidentalmente nelle reti di un peschereccio a Deiva Marina. Raro e affascinante, lo squalo mako rappresenta una specie in pericolo e il suo incontro ci ricorda l'importanza di proteggere le nostre acque. Un episodio che invita a riflettere sul delicato equilibrio tra pesca e conservazione.

Deiva Marina (La Spezia), 12 luglio 2025 – Ancora uno squalo mako avvistato nel mare italiano, questa volta nelle acque liguri. Ieri notte un esemplare giovane di medie dimensioni, è finito nelle reti di un peschereccio, una lampara, che pescava acciughe lungo le coste liguri. Da non confondersi con la verdesca, che è uno squalo innocuo per l'uomo, l'esemplare di Mako è raro da avvistare nei mari italiani e secondo gli studiosi è in pericolo di estinzione anche perché è stato a lungo pescato per la sua carne ottima. L'esemplare preso in Liguria, lungo circa un metro e 20 centimetri, è finito nelle reti del peschereccio Lupa di Sestri Levante (Genova) insieme ad oltre cento casse di acciughe a circa due miglia al largo di Deiva Marina (La Spezia). 🔗 Leggi su Lanazione.it