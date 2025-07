PSP Apollo Save Tool PSP 2.00 | Gestione Avanzata dei Save-Game sulla tua PSP

Se desideri una gestione avanzata e senza complicazioni dei tuoi salvataggi PSP, Apollo Save Tool è la soluzione ideale. Questa utility homebrew ti permette di scaricare, modificare e firmare i tuoi save-game direttamente dalla console, offrendo un’esperienza fluida e senza bisogno di un PC. Con Apollo Save Tool, il controllo totale sui tuoi giochi diventa semplice e immediato, elevando le funzionalità della tua PSP a un livello superiore. Facile da usare:...

Apollo Save Tool è un’applicazione homebrew per PlayStation Portable (PSP) sviluppata da bucanero che permette di gestire, modificare e scaricare save-game in modo semplice e veloce, direttamente dalla tua console. Con questa utility, puoi scaricare, sbloccare, modificare e firmare i tuoi salvataggi senza bisogno di un PC, sfruttando tutte le funzionalità offerte dalla PSP in modo autonomo. Funzionalità Principali. Facile da usare: Nessuna configurazione avanzata richiesta. Standalone: Tutte le operazioni avvengono direttamente sulla PSP. Rilevamento automatico: Impostazioni utente riconosciute automaticamente. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net