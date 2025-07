Morte sospetta di un anziano in ospedale disposta la custodia cautelare per un infermiere

Una tragica vicenda scuote il settore sanitario: un anziano è morto in circostanze misteriose nell'ospedale di Argenta, portando all'arresto di un infermiere residente nel ravennate, ora in carcere a Ravenna con l'accusa di omicidio volontario. La procura indaga con fermezza su questa morte sospetta, sollevando domande cruciali sulla sicurezza e la responsabilità nelle strutture ospedaliere. La verità si farà strada attraverso un procedimento giudiziario che tiene tutti col fiato sospeso.

Attualmente si trova nel carcere di Ravenna con l'ipotesi accusatoria di omicidio volontario. E' stata disposta la custodia cautelare nei confronti di un infermiere, residente nel territorio ravennate, indagato per la morte sospetta di un anziano nell'ospedale di Argenta, nel settembre del 2024. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

