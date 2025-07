Un’installazione galleggiante per dire basta alle morti in mare | Mediterraneo smetta di essere luogo di dolore

Mediterraneo, un mare che dovrebbe unire e non spezzare, rischiando di diventare un cimitero a cielo aperto. Questa mattina, sul lungomare Imperatore Augusto di Bari, è stata presentata “La ferita del Mediterraneo”, un’installazione artistica galleggiante promossa da SOS Mediterranee Italia. Un grido visivo e simbolico per smuovere le coscienze e chiedere un cambiamento urgente: basta morti in mare, il Mediterraneo non può essere più luogo di dolore e perdita.

È stata presentata questa mattina sul lungomare Imperatore Augusto, a Bari, “La ferita del Mediterraneo”, una suggestiva installazione artistica galleggiante promossa da SOS Mediterranee Italia per richiamare l’attenzione pubblica sulle migliaia di vite spezzate nel tentativo di attraversare il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: installazione - galleggiante - mediterraneo - dire

LA FERITA DEL MEDITERRANEO Un'installazione galleggiante dal grande valore simbolico. Per dare forma al dolore delle troppe vittime del nostro mare. Vi... Vai su Facebook

Sabato e domenica SOS MEDITERRANEE Italia sarà a Bari con una installazione gigante. ll nostro mare è una ferita aperta. Sono 1692 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo Centrale solo nel 2024. Vi aspettiamo a #Bari sabato 12 e 13 luglio Vai su X

Un’installazione galleggiante per dire basta alle morti in mare: Mediterraneo smetta di essere luogo di dolore; “La ferita del Mediterraneo”: a Bari un’installazione galleggiante per denunciare le migliaia di morti in mare; ‘La ferita del Mediterraneo’, l’installazione di Sos Mediterranee.

Bari, un grande cerotto sull'acqua per dire stop alle morti in mare: “Cura alle ferite dei migranti” - L’installazione davanti al lungomare di fronte alla città vecchia visibile da terra ha come titolo “La ferita del Mediterraneo” ed è stata realizzata dalla ... Scrive msn.com

Il primo impianto eolico galleggiante del Mediterraneo è francese - Primo vero impianto eolico offshore nel Mediterraneo in Francia, ma ancora di carta, per ora, in Italia. Segnala qualenergia.it