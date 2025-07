Milano-Taranto | l’arrivo Rievocazione storica

Un viaggio nel passato che unisce passione e storia: si è conclusa oggi la rinomata Milano-Taranto, rievocazione storica della celebre corsa motociclistica. Tra i partecipanti, anche una signora di 93 anni in sidecar, simbolo di spirito indomabile e amore per le due ruote. Un evento imperdibile che ha attraversato l’Italia, regalando emozioni e uninea memoria collettiva. L’arrivo a Taranto segna un traguardo speciale in un meraviglioso spettacolo di meccanica e tenacia.

Tra i partecipanti anche una signora di 93 anni, passeggera, su sidecar. Si è conclusa oggi la Milano-Taranto, rievocazione storica della corsa motociclistica. Gioielli di meccanica, con i loro proprietari giunti dall'Italia e dall'estero, per fare il percorso dal capoluogo lombardo al lungomare della città ionica. Il consueto meraviglioso spettacolo.

