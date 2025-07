Primi allenamenti in sede per il Lecce di Di Francesco assente Krstovic

Il Lecce inizia la nuova stagione con energie rinnovate, nonostante l’assenza di Krstovic, impegnato in faccende familiari. I primi allenamenti in sede sono stati il primo passo verso una preparazione solida e ambiziosa, con il team pronto a dare il massimo per raggiungere obiettivi importanti. La squadra si concentra su strategie e collaborazione, determinata a scrivere un capitolo vincente di questa avventura sportiva.

LECCE – Senza Krstovic assente per motivi familiari, ma con la testa probabilmente già da un’altra parte, il Lecce ha dato il via alle operazioni preliminari della nuova stagione sportiva: visite mediche e poi test sul campo di allenamento dell’Acaya Golf Resort & Spa. Il rientro del montenegrino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

