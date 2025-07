Roma spunta Nazinho per la fascia sinistra | piace anche a Real Sociedad e Celtic

Roma cerca un nuovo talento per rinforzare la fascia sinistra: piace Nazinho, giovane promessa del Cercle Brugge e con interessi anche da Real Sociedad e Celtic. Un profilo promettente che potrebbe rappresentare il futuro giallorosso, in linea con la strategia di valorizzazione dei giovani voluta da Massara e Gasperini. RiuscirĂ il club a portarlo a Trigoria? Continuate a seguire gli aggiornamenti per scoprirlo.

Nuovo nome sul taccuino della Roma per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato dal portale portoghese Maisfutebol, il club giallorosso avrebbe messo gli occhi su Nazinho, terzino classe 2003 attualmente in forza al Cercle Brugge, in Belgio. Si tratta di un profilo giovane e di prospettiva, che potrebbe inserirsi in una linea verde voluta da Frederic Massara e condivisa con Gasperini. Nazinho è cresciuto calcisticamente nello Sporting CP, che conserva ancora un 15% sulla futura rivendita, dettaglio che lo rende un’operazione da gestire con attenzione sul piano economico. Il suo nome, però, non è esclusiva della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, spunta Nazinho per la fascia sinistra: piace anche a Real Sociedad e Celtic

