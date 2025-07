Spiagge a misura di bambino Gaeta conquista per la 17° volta la bandiera verde

Sulle splendide spiagge di Gaeta, i sorrisi dei più piccoli sono protagonisti della scena. Con la conquista della Bandiera Verde per la diciassettesima volta, la città si conferma un paradiso a misura di bambino, dove sicurezza, comfort e divertimento si incontrano armoniosamente. La Bandiera Verde, ideata dal professor Farnetani, premia le località che mettono al primo posto il benessere dei nostri piccoli ospiti, rendendo Gaeta una meta irresistibile per le famiglie in cerca di relax e avventure sicure.

Gaeta, 12 luglio 2025 – Gaeta conquista la Bandiera Verde per la diciassettesima volta, confermandosi tra le migliori località balneari italiane a misura di bambino. La Bandiera Verde dei pediatri è stata istituita nel 2008 su idea del professor Italo Farnetani, Ordinario di Pediatria presso la Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Malta. La selezione dei Comuni comprende località italiane e spagnole. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a scegliere le località di mare, meta preferita per chi ha bambini, per trascorrere il periodo di vacanza nel modo più idoneo e sicuro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

