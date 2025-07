Primavera Palermo è ufficiale la conferma di Del Grosso | l' allenatore rimarrà anche il prossimo anno

La primavera palermitana si riconferma, con Cristiano Del Grosso ancora al timone, garantendo continuità e ambizione per i giovani talenti rosanero. Dopo un campionato avvincente e ricco di crescita, la conferma dell’allenatore segna un passo importante per il futuro del settore giovanile. I prossimi mesi saranno decisivi per consolidare il progetto e scoprire nuovi protagonisti, portando Palermo a brillare anche in questa stagione.

Cristiano Del Grosso sarà l'allenatore della Primavera del Palermo anche nella prossima stagione: la notizia era nell'aria da settimane ma adesso è diventata ufficiale. I baby rosanero hanno chiuso il campionato della scorsa annata al nono posto a quota 40 punti: dopo un ottimo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Primavera Palermo, è ufficiale la conferma di Del Grosso: l'allenatore rimarrà anche il prossimo anno

